Жителя Кирово-Чепецка, ограбившего пенсионерку, приговорили к 3 годам колонии строгого режима.
Ранее судимый мужчина знал, в какой квартире живет пожилая женщина.
И в один из дней поджидал ее в подъезде. Когда пенсионерка зашла в свою квартиру, мужчина вбежал вслед за ней, повалил пожилую женщину на пол и потребовал отдать деньги.
Хозяйка отдала грабителю всю наличность, которая была в кошельке. Но преступник на этом не успокоился. Сначала он зашел на кухню, забрал бутылку вина и все продукты питания, и даже майонез с кетчупом и соевым соусом.
В комнате он нашел шкатулки с недорогой бижутерией и тоже взял себе, после чего с места преступления скрылся.
Полицейские вычислили преступника и задержали. При нем находилась похищенная у пенсионерки бижутерия.
На суде свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также с осужденного будет взыскана в пользу потерпевшей компенсация морального вреда в сумме 20 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
по информации УМВД по Кировской области
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