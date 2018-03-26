В Кирове пройдут внеплановые проверки торговых центров и мест массового отдыха.

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Об этом сообщил глава администрации г. Кирова Илья Шульгин.

Напомним, 26 марта трагедия произошла в торговом центре г. Кемерово. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе - дети.

Администрация города Кирова проводит работу по согласованию с надзорными органами внеплановых проверок всех объектов, где расположены торговые центры, места массового скопления людей, развлекательные центры, клубы, кинотеатры.

Напомним, что возгорания неоднократно случались и в кировских торговых центрах. В 2013 сгорел ТЦ "Фабрика". Человеческих жертв удалось избежать. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В 2015 году произошел пожар в отделе одежды в ЦУМе.

В 2017 году вспыхнул Торговый центр Атлант. Возгорание началось между старым и новым корпусом. По большей части горела внешняя часть стены здания. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ.

фото unian.net