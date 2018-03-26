Обзор пожаров торговых центров в Кирове

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Для Кирова пожары в торговых центрах нельзя назвать явлением из ряда вон выходящим. В феврале 2017 года в ЦУМе - по громкой связи всех покупателей попросили покинуть помещение торгового центра. По словам посетителей на первом этаже чувствовался запах гари. Правда, через 10 минут всех пустили обратно.В 2015 году все в том же ЦУМе на втором этаже обновленного корпуса прохожие увидели черный дым. Возгорание произошло в магазине одежды. Сработала пожарная сигнализация - посетителей эвакуировали, Огонь потушили.В 2017 году вспыхнул Торговый центр Атлант. Возгорание началось между старым и новым корпусом. По большей части горела внешняя часть стены здания. Хотя огню удалось добраться и до магазина одежды. Пожар потушили - обошлось без жертв. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ. Эвакуировали 60 человек, в торговом центре также сработала система оповещения.Самый сильный пожар в Кирове случился в здании Торгового центра Фабрика в 2013 году. Возгорание началось днем, пожарные работали на объекте до следующего утра. Человеческих жертв удалось избежать. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. Здание решили не восстанавливать, а перестроить практически с ноля. Потому что, во-первых огонь уничтожил довольно большие площади, а во-вторых - старая планировка не соответствовало требованиям противопожарной безопасности. Прошел пять лет, стена с пустыми оконными проемами до сих пор напоминает кировчанам о пожаре.