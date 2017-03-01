В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.
В Кирове продолжается борьба со снегом.
Перед коммунальщиками поставлена задача обеспечить безопасность горожан в период оттепелей, когда возможен сход снега с крыш.
Однако рабочие при этом сами порой рискуют своим здоровьем. Так, накануне около восьми утра на улице Урицкого с крыши двухэтажного здания сорвался мужчина, скидывающий снег с крыши.
В Единой дежурной диспетчерской службе уточнили, что пострадавший сам вызвал скорую помощь. Для работ по очистке кровли были наняты специалисты частной фирмы. При уборке пласт снег съехал во внутренний двор и увлёк за собой человека.
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