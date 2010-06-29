Кировчане ищут защиты от коллекторов
Кировчанин устал от постоянных звонков коллекторов и обратился за защитой. Судебные приставы передали материалы в районный суд на коллекторское агентство, которое превысило лимитированное количество звонков на телефон гражданина. Это обстоятельство стало основанием для составления протокола административного правонарушения.
ПАВЕЛ ПРОКАШЕВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН УФССП ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Недопустимо физическое и психическое воздействие на гражданина. Имеется лимит звонков на сотовые телефоны граждан, а именно - не больше двух телефонных звонков в неделю и не более одного звонка в день с просьбой об оплате задолженностей. Также запрещено воздействовать через родственников, близких людей, осуществлять различного вида угрозы психологического воздействия через интернет-сети и социальные сети».
Сейчас в региональном Управлении службы судебных приставов работает группа, ведущая надзор за коллекторскими организациями. За последний год жители региона подали 35 обращений, связанных с нарушением их прав коллекторами. И эти организации не были зарегистрированы в нашей области.
Напомним, что в случае прессинга коллекторов граждане могут обратиться в службу судебных приставов как письменно, так и через интернет-приемную.
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