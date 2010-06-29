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Кировчане ищут защиты от коллекторов. И уже есть прецедент, когда в непростой истории будет разбираться суд.Кировчанин устал от постоянных звонков коллекторов и обратился за защитой. Судебные приставы передали материалы в районный суд на коллекторское агентство, которое превысило лимитированное количество звонков на телефон гражданина. Это обстоятельство стало основанием для составления протокола административного правонарушения.Сейчас в региональном Управлении службы судебных приставов работает группа, ведущая надзор за коллекторскими организациями. За последний год жители региона подали 35 обращений, связанных с нарушением их прав коллекторами. И эти организации не были зарегистрированы в нашей области.Напомним, что в случае прессинга коллекторов граждане могут обратиться в службу судебных приставов как письменно, так и через интернет-приемную.