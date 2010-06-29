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Кировчане ищут защиты от коллекторов

Вчера, 15:28 | Просмотров: 145 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Кировчане ищут защиты от коллекторов. И уже есть прецедент, когда в непростой истории будет разбираться суд.

Кировчанин устал от постоянных звонков коллекторов и обратился за защитой. Судебные приставы передали материалы в районный суд на коллекторское агентство, которое превысило лимитированное количество звонков на телефон гражданина. Это обстоятельство стало основанием для составления протокола административного правонарушения.

Кировчане ищут защиты от коллекторов ПАВЕЛ ПРОКАШЕВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН УФССП ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Недопустимо физическое и психическое воздействие на гражданина. Имеется лимит звонков на сотовые телефоны граждан, а именно - не больше двух телефонных звонков в неделю и не более одного звонка в день с просьбой об оплате задолженностей. Также запрещено воздействовать через родственников, близких людей, осуществлять различного вида угрозы психологического воздействия через интернет-сети и социальные сети».

Сейчас в региональном Управлении службы судебных приставов работает группа, ведущая надзор за коллекторскими организациями. За последний год жители региона подали 35 обращений, связанных с нарушением их прав коллекторами. И эти организации не были зарегистрированы в нашей области.
Напомним, что в случае прессинга коллекторов граждане могут обратиться в службу судебных приставов как письменно, так и через интернет-приемную.


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