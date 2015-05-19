В Яранском районе "Лада Гранта" врезалась в "Форд Мондео": пострадали 6 человек.

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ДТП произошло около 10 часов вечера 28.03.2018 года.

На 205-ом километре автодороги Киров – Советск – Яранск, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Форд Мондео», под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта» и 62-летний пассажир автомобиля «Форд Мондео» погибли.

В аварии получили травмы оба водителя, 21-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» и 60-летняя пассажирка автомобиля «Форд Мондео».