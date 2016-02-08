В Верхошижемье врачи помогли разоблачить неудачливого вора.

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В районную больницу за медицинской помощью обратился мужчина, 1980 года рождения, со множественными порезами.

Пострадавший рассказал медработникам страшную историю о том, как на него напали неизвестные хулиганы и изрезали острыми предметами. О подозрительном пострадавшем врачи сообщили в полицию.

В это время в дежурную часть поступила информация о том, что кто-то пытался проникнуть в местный магазин. Неизвестные злоумышленники разбили окно, но ничего из товара не взяли.

Связав эти два сообщения, полицейские отправились в больницу знакомиться с пострадавшим от неизвестных хулиганов. И в ходе беседы с ранее судимым и нигде не работающим пациентом было установлено, что это именно он пытался проникнуть в магазин через разбитое окно.

Мужчина планировал залезть внутрь при помощи лестницы, но упал на осколки и сильно порезался. В итоге ему пришлось срочно направиться в больницу. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Проводятся следственные действия.

по информации УМВД по Кировской области