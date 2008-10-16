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Мошенники практикуют новый вид обмана по страховым свидетельствам

Сегодня, 11:40 | Просмотров: 131 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Схема проста, как дважды два. Мошенники практикуют новый вид обмана по страховым свидетельствам - зеленым ламинированным картам. Прежде злоумышленники ходили по домам, теперь используют современные информационные технологии. Как не попасть на их "удочку"?

Неожиданные сообщения в Вайбере, якобы от Паспортного стола, начали получать жители регионов России. Там сообщается, что по СНИЛС найдены страховые начисления. Сумма у всех одинаковая - 32 тысячи 578 рублей. И мошенники предлагают получить эти деньги. Однако в погоне за сомнительной выгодой - люди рискуют, прежде всего, своими сбережениями.

Мошенники практикуют новый вид обмана по страховым свидетельствамНИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Страховой номер индивидуального лицевого счета - важнейший документ гражданина. Если знать его номер, ФИО. То эти данные могут быть использованы непредсказуемым образом».

Завладев вашими данными, злоумышленники могут взять на ваше имя кредит или перевести ваши пенсионные накопления в негосударственный фонд. Интересно, что мошенники предлагают перейти на сайт, где будто бы можно узнать о своих выплатах. Но, помимо ввода паспортных данных или СНИЛС, нужно еще и заплатить, чтобы пройти дальше.

НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сведения, которые предоставляет страхователь за гражданина, могут находиться только лишь на защищенном сервере ПФР РФ. На других сайтах они просто быть не могут».

Во многих регионах со страховыми аферистами уже знакомы. В Кировской области таких случаев пока не было. Но, как говорится, предупрежден - значит вооружен.


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