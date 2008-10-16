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Схема проста, как дважды два. Мошенники практикуют новый вид обмана по страховым свидетельствам - зеленым ламинированным картам. Прежде злоумышленники ходили по домам, теперь используют современные информационные технологии. Как не попасть на их "удочку"?Неожиданные сообщения в Вайбере, якобы от Паспортного стола, начали получать жители регионов России. Там сообщается, что по СНИЛС найдены страховые начисления. Сумма у всех одинаковая - 32 тысячи 578 рублей. И мошенники предлагают получить эти деньги. Однако в погоне за сомнительной выгодой - люди рискуют, прежде всего, своими сбережениями.Завладев вашими данными, злоумышленники могут взять на ваше имя кредит или перевести ваши пенсионные накопления в негосударственный фонд. Интересно, что мошенники предлагают перейти на сайт, где будто бы можно узнать о своих выплатах. Но, помимо ввода паспортных данных или СНИЛС, нужно еще и заплатить, чтобы пройти дальше.Во многих регионах со страховыми аферистами уже знакомы. В Кировской области таких случаев пока не было. Но, как говорится, предупрежден - значит вооружен.