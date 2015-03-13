100 лет со дня создания дежурных частей в системе МВД

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«Телетайп дежурной части находился в небольшой комнатушке. Где стояли три огромных телеграфных аппарата, которые были очень шумные, очень сильно стучали, Постоянно шла эта перфолента. Было очень шумно».

«Мы так же вот на компьютере принимали сообщения, обрабатывали, передавали ориентировки».

«Задачами дежурной части, что тогда, сто лет назад, что сейчас, в первую очередь является помощь гражданам, прием и регистрация сообщений от граждан. Реагирование на изменение оперативной обстановки. Управление силами и средствами, которыми располагает управление».

«Люди, обращаясь к нам сюда, желают услышать человека, который желает помочь и может помочь и может подсказать, как выйти из той или иной ситуации».

Сто лет назад в системе МВД появились первые дежурные части: тогда руку на пульсе держали сотрудники уголовного розыска и участковые. Что с тех пор изменилось?За ситуацией в областном центре наблюдают камеры, в дежурной части стоят компьютеры. Современно и технологично. 35ть лет назад стояли только несколько телетайпов, вспоминает Марина Пескишева. Именно за такой техникой она и начала здесь свою работу в начале 80-х.Сначала Марина Пескишева была вольнонаемным сотрудником. В начале двухтысячных получила погоны. Работа превратилась в службу. Появилась современная техника. Настала новая эпоха в жизни дежурной части.Дежурная часть - это, без преувеличения, сердце любого подразделения МВД. Здесь происходит координация действий полиции. За прошедшие сто лет обязанности сотрудников не особо изменились.Сюда поступают звонки от жителей, попавших в беду. Полицейский, который сидит на телефоне - это человек, которому можно довериться. Некоторые жители воспринимают это слишком буквально и звонят даже что бы просто пообщаться.Сейчас в дежурной части регионального управления МВД работает телефон доверия. Жители области могут обратиться жители и высказать претензии по работе сотрудников полиции и другим вопросам. Добавим, в честь столетия дежурных частей в системе МВД в областном управлении наградили лучших сотрудников и ветеранов этой службы.