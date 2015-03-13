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100 лет со дня создания дежурных частей в системе МВД

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 113 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сто лет назад в системе МВД появились первые дежурные части: тогда руку на пульсе держали сотрудники уголовного розыска и участковые. Что с тех пор изменилось?

За ситуацией в областном центре наблюдают камеры, в дежурной части стоят компьютеры. Современно и технологично. 35ть лет назад стояли только несколько телетайпов, вспоминает Марина Пескишева. Именно за такой техникой она и начала здесь свою работу в начале 80-х.

МАРИНА ПЕСКИШЕВА, ВЕТЕРАН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Телетайп дежурной части находился в небольшой комнатушке. Где стояли три огромных телеграфных аппарата, которые были очень шумные, очень сильно стучали, Постоянно шла эта перфолента. Было очень шумно».
 
 
Сначала Марина Пескишева была вольнонаемным сотрудником. В начале двухтысячных получила погоны. Работа превратилась в службу. Появилась современная техника. Настала новая эпоха в жизни дежурной части.

100 лет со дня создания дежурных частей в системе МВД МАРИНА ПЕСКИШЕВА, ВЕТЕРАН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы так же вот на компьютере принимали сообщения, обрабатывали, передавали ориентировки».
 
 
Дежурная часть - это, без преувеличения, сердце любого подразделения МВД. Здесь происходит координация действий полиции. За прошедшие сто лет обязанности сотрудников не особо изменились.

100 лет со дня создания дежурных частей в системе МВД АЛЕКСАНДР ГОЛОМИДОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задачами дежурной части, что тогда, сто лет назад, что сейчас, в первую очередь является помощь гражданам, прием и регистрация сообщений от граждан. Реагирование на изменение оперативной обстановки. Управление силами и средствами, которыми располагает управление».
 
 
Сюда поступают звонки от жителей, попавших в беду. Полицейский, который сидит на телефоне - это человек, которому можно довериться. Некоторые жители воспринимают это слишком буквально и звонят даже что бы просто пообщаться.

АЛЕКСАНДР ГОЛОМИДОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Люди, обращаясь к нам сюда, желают услышать человека, который желает помочь и может помочь и может подсказать, как выйти из той или иной ситуации».
 
 
Сейчас в дежурной части регионального управления МВД работает телефон доверия. Жители области могут обратиться жители и высказать претензии по работе сотрудников полиции и другим вопросам. Добавим, в честь столетия дежурных частей в системе МВД в областном управлении наградили лучших сотрудников и ветеранов этой службы.


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