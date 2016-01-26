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Мошенники не смогли обмануть 90-летнюю кировчанку.

Благодаря своей бдительности пенсионерка сохранила свои сбережения.

На домашний телефон 90-летней бабушке позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщине, что ее внук в беде. Ему может грозить уголовная ответственность. Но бабушка может "спасти внука", если перечислит на указанный счет 125 тысяч рублей.

Бдительная и недоверчивая бабушка не растерялась и позвонила дочери узнать, что случилось с внуком. Внук оказался в полном порядке, а дочь объяснила матери, что ей позвонил мошенник.

Женщины сообщили о данном факте в полицию. В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

по информации УМВД по Кировской области