Мошенники не смогли обмануть 90-летнюю кировчанку.
Мошенники не смогли обмануть 90-летнюю кировчанку.
Благодаря своей бдительности пенсионерка сохранила свои сбережения.
На домашний телефон 90-летней бабушке позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщине, что ее внук в беде. Ему может грозить уголовная ответственность. Но бабушка может "спасти внука", если перечислит на указанный счет 125 тысяч рублей.
Бдительная и недоверчивая бабушка не растерялась и позвонила дочери узнать, что случилось с внуком. Внук оказался в полном порядке, а дочь объяснила матери, что ей позвонил мошенник.
Женщины сообщили о данном факте в полицию. В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
по информации УМВД по Кировской области
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