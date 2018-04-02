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Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в поле

Сегодня, 09:45 | Просмотров: 89 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в полеЖители одной из деревень в пригороде Кирова опасаются повторения страшной трагедии, которая разыгралась в прошлое воскресенье. Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в поле. Наша съемочная группа попыталась выяснить кто ведет острел бездомных и домашних питомцев.

Табличка на будке, где еще недавно жил пес по имени Грей красноречиво говорит о том, что хозяева его не просто любили, но уважали и ценили. Екатерина рассказывает, что 25 марта, ее отец как обычно отправился вместе с Греем и еще одной собакой гулять. Охотничьи собаки делали круг возле деревни и возвращались домой. Но в тот день вернулась только одна. Лишь через несколько часов умирающий Грей дополз до хозяйского дома.

Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в полеЕКАТЕРИНА БЕЛОЗОРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА д. ЯМНОЕ:
«Он лежал на дороге, весь в крови, он пробил ему три лапы. Мы по-быстрому загрузили его в машину и повезли в больницу. Но нам там сказали, что он потерял много крови, что он все равно умрет, у него не было шансов на спасение.
Я страшно любила эту собаку, он мне как друг был, я не могу привыкнуть, что его нет».

Та же участь постигла еще нескольких бездомных щенков, которые жили в ближайшем лесу. Их останки до сих пор можно увидеть в разных местах.

О том, что рядом с деревней живут бездомные животные Юлии сообщили местные жители еще в декабре. Она уже много лет спасает брошенных собак, помогает им найти новых хозяев или отдает в приют. Вместе с другими волонтерами она пыталась поймать здешних щенков, чтобы потом устроить и их судьбу, но тогда к рукам подошел только Джим. Это и стало его спасением.

Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в полеЮЛИЯ КОШКИНА, ВОЛОНТЕР:
«У нас была договоренность с отловом, но вот не успели, сначала сказали, что щенков отловили, так как они перестали из норы выходить. Я обзвонила отловы, сказали, что нет. И потом уже стали появляться свидетели этого страшного события, что щенков и собак отстреляли».

Мишенью для стрелков стала еще одна собака, которую хозяева потеряли в тот злополучный день.

Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в полеЕКАТЕРИНА ЯМШАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА с.ЗАХАРИЩЕВО:
«Стали разговаривать с местными, они сказали, что приезжали на 5 машинах, отстреливали собак, оставляли их умирать».

У этих людей даже не хватили мужества добить их, чтобы они не мучились.
Многие в деревне видели те машины, слышали выстрелы. Хозяин Грея даже подходил и просил не стрелять в собак, предупреждая, что потерялась домашняя собака, но ни людские просьбы, ни собачий визг не остановили стрелков.

ЕКАТЕРИНА БЕЛОЗОРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА д.ЯМНОЕ:
«Даже себе не объяснишь, почему кто-то приехал и так с ним поступил, не добил. Мы же предупреждали, что он был в ошейнике».

В тот же день хозяева Грея написали заявление в полицию.

Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в полеСЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В отдел полиции зарегистрировано заявление. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение».

Жители деревни Ямное и ближайших поселков ждут, что виновные будут найдены и наказаны за эту жестокую расправу с животными, которая, судя по всему, для кого-то была лишь забавой.


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