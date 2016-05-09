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Новости / Происшествия

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

Сегодня, 11:37 | Просмотров: 359 | Версия для печати
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ЧП произошло в ночь на 30.03.2018 года. На улице Железнодорожной загорелся двухэтажный деревянный жилой дом.
 
Жильцам пришлось спешно эвакуироваться, спасая лишь самое необходимое.
 
Дом был старый и ветхий, пламя быстро распространилось практически по всему зданию. В результате сгорела практически вся крыша, обгорели стены снаружи и изнутри по всей площади, пострадало имущество.
 
Без жилья остались более десятка человек.
 
Для тушения пожара привлекался пожарный поезд и боевой расчет из 6 человек. Причины возгорания выясняются.
 
фото vk.com/gorod_murashi


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