В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

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ЧП произошло в ночь на 30.03.2018 года. На улице Железнодорожной загорелся двухэтажный деревянный жилой дом.

Жильцам пришлось спешно эвакуироваться, спасая лишь самое необходимое.

Дом был старый и ветхий, пламя быстро распространилось практически по всему зданию. В результате сгорела практически вся крыша, обгорели стены снаружи и изнутри по всей площади, пострадало имущество.

Без жилья остались более десятка человек.

Для тушения пожара привлекался пожарный поезд и боевой расчет из 6 человек. Причины возгорания выясняются.

фото vk.com/gorod_murashi