В Кирове устанавливают личность мужчины, причастного к краже со склада.
На днях в полицию поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный злоумышленник выставил оконное стекло и проник на склад на улице Складской и похитил инструменты.
Владельцу был причинен ущерб в сумме 5 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска получили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, возможно причастный к данному хищению.
Если у вас есть информация о личности данного мужчины, о его местонахождении, позвоните по телефонам: 62-92-03, 77-23-21.
по информации УМВД по Кировской области
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