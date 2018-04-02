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Новости / Происшествия

В Кирове устанавливают личность мужчины, причастного к краже со склада.

Вчера, 14:49 | Просмотров: 208 | Версия для печати
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На днях в полицию поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный злоумышленник выставил оконное стекло и проник на склад на улице Складской и похитил инструменты.
 
Владельцу был причинен ущерб в сумме 5 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска получили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, возможно причастный к данному хищению.
 
Если у вас есть информация о личности данного мужчины, о его местонахождении, позвоните по телефонам: 62-92-03, 77-23-21.
 
по информации УМВД по Кировской области


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