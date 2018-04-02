ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

03 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.2850
EURO: 70.6038
Погода в городе Кирове:
ночью:  -1...+1°C
утром:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Рейд по кальянным на улице Московской

Вчера, 17:57 | Просмотров: 124 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове в центре внимания оказались кальянные на улице Московской. Сотрудникам напомнили о том, что молодым людям до 18 лет в таких заведениях бывать запрещено.

Майора полиции Юлию Устюгову в кальянных Первомайского района уже знают. С проверками сюда приходят, если поступают жалобы, либо во время рейдовых мероприятий. Сотрудники заверяют, что кировчан до 18 лет сейчас у них не бывает.

Рейд по кальянным на улице МосковскойБАХОДУР МИРЗОЕВ, АДМИНИСТРАТОР:
«Мы всегда стоим на входе, проверяем у каждого паспорта, если молодой - не пускаем, потому что был такой случай, нас проверяли, и было три девушки, но они зашли, когда было холодно, и вышли, в этот момент нас проверяли, предупреждение дали, сейчас регулируем по-другому».

В каждом заведении инспектор по делам несовершеннолетних проводит инструктаж с сотрудниками, а также проверяет паспорта у посетителей. Отметим, что в конце прошлого года в Первомайском районе было выявлено два правонарушения.

Рейд по кальянным на улице МосковскойЮЛИЯ УСТЮГОВА, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Вставал вопрос о том, чтобы привлечь администрацию кальянной к ответственности, кроме того, мы проверяем, где в это время находились родители несовершеннолетнего, которого выявили в кальянных, и усматривается ли в их действиях ненадлежащее исполнение обязанностей, проводится проверка, смотрим, как родители осуществляли контроль за несовершеннолетним, почему он в этот момент оказался в заведении, где ему находиться запрещено».

Добавим, что на этот раз в трех кальянных на Московской кировчан моложе 18 лет обнаружено не было. Но контрольные мероприятия полицейских будут продолжаться.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области закрыли все ледовые переправы.

18:34 02.04.2018


В Кировской области закрыли все ледовые переправы.

Кирово-чепецкие полицейские задержали похитителей велосипедов.

18:25 02.04.2018


Кирово-чепецкие полицейские задержали похитителей велосипедов.

Кировские и нижегородские полицейские задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков.

18:15 02.04.2018


Кировские и нижегородские полицейские задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков.

Кировчан предупреждают о новом высокотехнологичном виде мошенничества.

15:00 02.04.2018


Кировчан предупреждают о новом высокотехнологичном виде мошенничества.

В Кирове устанавливают личность мужчины, причастного к краже со склада.

14:49 02.04.2018


В Кирове устанавливают личность мужчины, причастного к краже со склада.

На треснувшей стене дома на улице Лепсе установили "маяки".

14:39 02.04.2018


На треснувшей стене дома на улице Лепсе установили "маяки".

Злостного неплательщика алиментов из Котельнича нашли в Удмуртии.

9:41 02.04.2018


Злостного неплательщика алиментов из Котельнича нашли в Удмуртии.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел двадцатичасовой марафон под названием "Танцевальная весна"

20:07 02.04.2018


В Кирове прошел двадцатичасовой марафон под названием "Танцевальная весна"

Редакцию детской газеты "Мы вместе" города Кирова признали самой творческой

20:05 02.04.2018


Редакцию детской газеты "Мы вместе" города Кирова признали самой творческой

Для православных верующих наступила Страстная неделя

20:00 02.04.2018


Для православных верующих наступила Страстная неделя

В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителей

18:01 02.04.2018


В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителей

ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?

17:59 02.04.2018


ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Рейд по газовому оборудованию

26.12.2017


Рейд по газовому оборудованию

Рейд по неблагополучным семьям

02.08.2012


Рейд по неблагополучным семьям

Проверка прав у мотоциклистов

17.08.2017


Проверка прав у мотоциклистов

В Кикнурском районе на охоте получил ранение в голову охотник из Московской области.

15.12.2015


В Кикнурском районе на охоте получил ранение в голову охотник из Московской области.

В центре Кирове выявили еще один нелегальный игровой клуб.

20.11.2014


В центре Кирове выявили еще один нелегальный игровой клуб.

Преступность несовершеннолетних

09.09.2011


Преступность несовершеннолетних

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

Бывший директор кировского турагентства обвиняется в крупном мошенничестве.

20.03.2018


Бывший директор кировского турагентства обвиняется в крупном мошенничестве.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх