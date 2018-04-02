Рейд по кальянным на улице Московской
Майора полиции Юлию Устюгову в кальянных Первомайского района уже знают. С проверками сюда приходят, если поступают жалобы, либо во время рейдовых мероприятий. Сотрудники заверяют, что кировчан до 18 лет сейчас у них не бывает.
БАХОДУР МИРЗОЕВ, АДМИНИСТРАТОР:
«Мы всегда стоим на входе, проверяем у каждого паспорта, если молодой - не пускаем, потому что был такой случай, нас проверяли, и было три девушки, но они зашли, когда было холодно, и вышли, в этот момент нас проверяли, предупреждение дали, сейчас регулируем по-другому».
В каждом заведении инспектор по делам несовершеннолетних проводит инструктаж с сотрудниками, а также проверяет паспорта у посетителей. Отметим, что в конце прошлого года в Первомайском районе было выявлено два правонарушения.
ЮЛИЯ УСТЮГОВА, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Вставал вопрос о том, чтобы привлечь администрацию кальянной к ответственности, кроме того, мы проверяем, где в это время находились родители несовершеннолетнего, которого выявили в кальянных, и усматривается ли в их действиях ненадлежащее исполнение обязанностей, проводится проверка, смотрим, как родители осуществляли контроль за несовершеннолетним, почему он в этот момент оказался в заведении, где ему находиться запрещено».
Добавим, что на этот раз в трех кальянных на Московской кировчан моложе 18 лет обнаружено не было. Но контрольные мероприятия полицейских будут продолжаться.
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