Рейд по кальянным на улице Московской

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В Кирове в центре внимания оказались кальянные на улице Московской. Сотрудникам напомнили о том, что молодым людям до 18 лет в таких заведениях бывать запрещено.Майора полиции Юлию Устюгову в кальянных Первомайского района уже знают. С проверками сюда приходят, если поступают жалобы, либо во время рейдовых мероприятий. Сотрудники заверяют, что кировчан до 18 лет сейчас у них не бывает.В каждом заведении инспектор по делам несовершеннолетних проводит инструктаж с сотрудниками, а также проверяет паспорта у посетителей. Отметим, что в конце прошлого года в Первомайском районе было выявлено два правонарушения.Добавим, что на этот раз в трех кальянных на Московской кировчан моложе 18 лет обнаружено не было. Но контрольные мероприятия полицейских будут продолжаться.