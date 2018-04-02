Кировские и нижегородские полицейские задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков.
В 2017 году жительница Нижегородской области, 1971 года рождения, которая временно проживала в п. Ежиха Котельничского района, была уличена в незаконном хранении маковой соломки.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Зная, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, подозреваемая решила скрыться от органов дознания, и не являлась на следственные действия. В декабре 2017 года ее объявили в федеральный розыск.
И на днях котельничские полицейские при взаимодействии с коллегами из Нижнего Новгорода задержали беглянку.
По словам женщины, она направилась из Ежихи, где снимала дом, в Нижний Новгород пешком. Шла лесными дорогами.
Сотрудники отдела уголовного розыска доставили подозреваемую в Котельнич для проведения следственных действия. Расследование уголовного дела продолжается.
по информации УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.