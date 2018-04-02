Кирово-чепецкие полицейские задержали похитителей велосипедов.

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Кража была совершена 27 марта 2018 года.

Из подъезда дома на ул. Луначарского города Кирово-Чепецка были похищены два его велосипеда на общую сумму 15 тысяч рублей. Воры перерезали тросы защитного устройства.

В результате проведенных мероприятий полицейским удалось найти место сбыта похищенных велосипедов. Украденные транспортные средства были изъяты у гражданина, их купившего.

Также сотрудники полиции получили видеозапись с камер наблюдения, на которой были запечатлены двое молодых людей, кативших ворованные велосипеды. Сотрудники угрозыска установили их личности – оба оказались жителями Кирово-Чепецка, 1997 и 2000 годов рождения.

Молодых людей доставили в отдел полиции. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

по информации УМВД по Кировской области