Кировская полиция поймала грабителя, напавшего на салон связи на улице Щорса.

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Напомним, нападение было совершено 10 февраля 2018 года.

В салон связи зашел молодой человек с накинутым на голову капюшоном. Его лицо было закрыто шарфом. Незнакомец наставил на менеджера предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать всю наличность. Его добычей стали 94 тысячи рублей.

Грабитель сумел быстро скрыться с места преступления.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался неработающий кировчанин, 1994 года рождения.

После нападения на салон связи он выехал за пределы Кировской области. На днях сотрудники угрозыска установили его местонахождение и задержали подозреваемого в 70 километрах от белорусской границы – в Брянской области.

Подозреваемый доставлен в Киров. Орудие преступления – пневматический пистолет – у молодого человека изъято.

Подозреваемый признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации УМВД по Кировской области