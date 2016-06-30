В Кировской области ищут подозреваемого в грабеже подростка.

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По версии следствия, 28 марта 2018 года 27-летний подозреваемый в интернете списался с подростком и договорился о встрече с целью покупки у несовершеннолетнего ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей.

Когда молодые люди встретились, "покупатель" неожиданно достал газовый баллончик и брызнул в лицо подростка. После чего мужчина похитил ноутбук и с места происшествия скрылся.

Следователем СУ СКР по Кировской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сумел скрыться от органов следствия и числится с розыске.

Разыскивается: Патрушев Алексей Николаевич, 1990 года рождения.

Приметы: на вид 27 лет, рост около 179 см, среднего телосложения, волосы русые короткие. Был одет в черную куртку, синие джинсы, синие кроссовки, черную вязаную шапку.

Если вам известно место нахождения подозреваемого, просьба звонить по телефону 8-922-913-85-03 либо 102.

по информации СУ СКР по Кировской области