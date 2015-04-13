Дело об одной из самых крупных партий контрафактного алкоголя в Кирове передано в суд.
В марте 2017 на одной из оптовых баз была обнаружена и изъята
поступившая в г. Киров партия алкогольной продукции. Всего сотрудники
насчитали 6082 бутылок водки с признаками подделки.
Общая сумма
изъятого превысила 1 миллион рублей.
По подозрению были задержаны трое кировчан. Как
установили полицейские фальсифицированная продукция, под видом
различных популярных сортов водок, поставлялась с территории соседнего
региона.
В ходе расследования была собрана доказательная база о
совершении фигурантами преступлений, квалифицируемых по таким статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации как «Незаконное
предпринимательство», «Подделка документов», «Незаконное изготовление
средств визуализации товаров», «Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Предусмотренное
санкциями данных статей наказание – до 6 лет лишения свободы. Уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По информации УМВД по Кировской области.
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