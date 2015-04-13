Дело об одной из самых крупных партий контрафактного алкоголя в Кирове передано в суд.

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В марте 2017 на одной из оптовых баз была обнаружена и изъята поступившая в г. Киров партия алкогольной продукции. Всего сотрудники насчитали 6082 бутылок водки с признаками подделки.

Общая сумма изъятого превысила 1 миллион рублей.

По подозрению были задержаны трое кировчан. Как установили полицейские фальсифицированная продукция, под видом различных популярных сортов водок, поставлялась с территории соседнего региона.

В ходе расследования была собрана доказательная база о совершении фигурантами преступлений, квалифицируемых по таким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации как «Незаконное предпринимательство», «Подделка документов», «Незаконное изготовление средств визуализации товаров», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Предусмотренное санкциями данных статей наказание – до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации УМВД по Кировской области.

