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В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Вчера, 15:13 | Просмотров: 826 | Версия для печати
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Прошедшей ночью в Кирове произошла смертельная авария. На улице Московской "Лада Калина" столкнулась с фургоном.

Авария произошла напротив дома № 87. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля врезался в грузовой автомобиль "ГАЗ", который двигался в попутном направлении.
 
От удара водитель "Калины" погиб на месте ДТП, водитель и 24-летний пассажир грузовика получили травмы.
 
В Кирове в дтп погиб стажер полиции. В Кирове в дтп погиб стажер полиции. В Кирове в дтп погиб стажер полиции. В Кирове в дтп погиб стажер полиции. В Кирове в дтп погиб стажер полиции. 
 
 
 
В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области нам рассказали, что в ДТП на улице Московской погиб стажер полиции. 21-летний стажер отдела полиции №2 находился на выходном дне и передвигался на личном автомобиле «Лада Калина».
 
Сейчас по факту аварии ведется проверка.
 
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
по информации УМВД и УГИБДД по Кировской области.
 



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