В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

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Прошедшей ночью в Кирове произошла смертельная авария. На улице Московской "Лада Калина" столкнулась с фургоном.



Авария произошла напротив дома № 87. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля врезался в грузовой автомобиль "ГАЗ", который двигался в попутном направлении.

От удара водитель "Калины" погиб на месте ДТП, водитель и 24-летний пассажир грузовика получили травмы.



В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области нам рассказали, что в ДТП на улице Московской погиб стажер полиции. 21-летний стажер отдела полиции №2 находился на выходном дне и передвигался на личном автомобиле «Лада Калина».

Сейчас по факту аварии ведется проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

по информации УМВД и УГИБДД по Кировской области.



