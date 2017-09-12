В Кирове в дтп погиб стажер полиции.
Прошедшей ночью в Кирове произошла смертельная авария. На улице Московской "Лада Калина" столкнулась с фургоном.
Авария произошла напротив дома № 87. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля врезался в грузовой автомобиль "ГАЗ", который двигался в попутном направлении.
От удара водитель "Калины" погиб на месте ДТП, водитель и 24-летний пассажир грузовика получили травмы.
В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области нам рассказали, что в ДТП на
улице Московской погиб стажер полиции. 21-летний стажер отдела полиции
№2 находился на выходном дне и передвигался на личном автомобиле «Лада
Калина».
Сейчас по факту аварии ведется проверка.
Устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.
по информации УМВД и УГИБДД по Кировской области.
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