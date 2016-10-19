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Новости / Происшествия

У жительницы Юрьянского района мошенники обнулили банковскую карту.

Вчера, 15:38 | Просмотров: 144 | Версия для печати
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Полиция разыскивает злоумышленников, обманувших кировскую студентку.

На днях в дежурную часть обратилась 18-летняя девушка. Потерпевшая рассказала, что с ее карты неизвестными было похищено более 12,5 тысяч рублей.

Выяснилось, что в конце марта в социальной сети подруга попросила девушку помочь перевести деньги со своего электронного кошелька на банковскую карту студентки. Сначала «подруге» был отправлен номер карты а затем и сообщения с кодами от банка.

После этого потерпевшая начала получать сообщения о списании средств с карты. Когда она написала «приятельнице»  оказалось, что ее страница заблокирована. Как потом выяснилось ее аккаунт взломали неизвестные.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция просит жителей области быть бдительнее и помогать своим друзьям только после личного общения.

По информации УМВД по Кировской области.



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