У жительницы Юрьянского района мошенники обнулили банковскую карту.

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Полиция разыскивает злоумышленников, обманувших кировскую студентку.На днях в дежурную часть обратилась 18-летняя девушка. Потерпевшая рассказала, что с ее карты неизвестными было похищено более 12,5 тысяч рублей.Выяснилось, что в конце марта в социальной сети подруга попросила девушку помочь перевести деньги со своего электронного кошелька на банковскую карту студентки. Сначала «подруге» был отправлен номер карты а затем и сообщения с кодами от банка.После этого потерпевшая начала получать сообщения о списании средств с карты. Когда она написала «приятельнице» оказалось, что ее страница заблокирована. Как потом выяснилось ее аккаунт взломали неизвестные.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Полиция просит жителей области быть бдительнее и помогать своим друзьям только после личного общения.По информации УМВД по Кировской области.