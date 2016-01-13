В Малмыжском районе сгорели пять коров.

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Крупный рогатый скот оказался запертым в пристрое. Его спасти не удалось. Сами хозяева успели выбежать на улицу.

В результате сгорели крыша, надворные постройки, обгорели стены дома и гаража изнутри и снаружи, домашнее имущество.