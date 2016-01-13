В Малмыжском районе сгорели пять коров.
Крупный рогатый скот оказался запертым в пристрое. Его спасти не удалось. Сами хозяева успели выбежать на улицу.
В результате сгорели крыша, надворные постройки, обгорели стены дома и гаража изнутри и снаружи, домашнее имущество.
Для тушения пожара привлекались 23 человека, 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 8 человек, 2 единицы техники. Причины пожара выясняются.
По информации МЧС по Кировской области.
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