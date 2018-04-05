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Новости / Происшествия

В Кирове неизвестные сняли со здания два флага (ВИДЕО).

Сегодня, 12:58 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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Происшествие случилось ночью на улице Карла-Маркса.

 

Подвыпившая компания из трех человек – по всей видимости не нашла для себя никакого развлечения в ту ночь. Поэтому - когда на глаза на одном из зданий попались два флага – они решили их снять.

 

После этого один долго размахивал трофеями прямо перед камерами наружного наблюдения. Сейчас его и двух друзей разыскивают сотрудники уголовного розыска.

 

Приметы мужчин:

1) На вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см. Был одет в куртку темного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки.

2) На вид 25-30 лет, плотного телосложения, рост 180-185 см. Был одет в демисезонную куртку синего цвета с белым подкладом, джинсы синего цвета, серую кофту, кроссовки.

3) На вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост, 170-180 см. Был одет в демисезонную куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кепку черного цвета, кроссовки.

 

Всем, кто опознал мужчин на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону: 8-953-687-70-80, 67-43-18 или 02.

 

видео предоставлено УМВД по Кировской области



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