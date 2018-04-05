Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.
По предварительным данным, следователей интересует департамент
образования администрации, который размещается на Воровского, 74. Выемка
документов по информации источников - происходит именно там.
В следственном комитете – факт обысков подтвердили.
Однако в ведомстве пока не сообщают с чем именно связаны следственные действия.
Известно лишь, что никаких задержаний на местах не происходит. Расследование ведется не в отношении каких-то конкретных лиц.
Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Елена Феник – также отметила, что подробности могут стать известны сегодня вечером.
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