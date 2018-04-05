Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

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По предварительным данным, следователей интересует департамент образования администрации, который размещается на Воровского, 74. Выемка документов по информации источников - происходит именно там.

В следственном комитете – факт обысков подтвердили.

Однако в ведомстве пока не сообщают с чем именно связаны следственные действия.

Известно лишь, что никаких задержаний на местах не происходит. Расследование ведется не в отношении каких-то конкретных лиц.

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Елена Феник – также отметила, что подробности могут стать известны сегодня вечером.