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Новости / Происшествия

Бывшего сотрудника кировского ГИБДД приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

Вчера, 20:43 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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Мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
 
Бывший государственный инспектор безопасности дорожного движения РЭГ ГИБДД МО МВД России «Мурашинский» принимал теоретические и практические экзамены без их фактической сдачи и выдавал водительские удостоверения на право управления транспортными средствами за денежное вознаграждение.
 
В сентябре 2016 года обвиняемый без экзаменов оформил некоему гражданину документы на выдачу водительских прав и получил через посредника взятку в размере 15 тысяч рублей.
 
Всего в ходе расследования уголовного дела сотрудниками СУ СК РФ по Кировской области было установлено 4 эпизода получения взяток через посредника за совершение вышеуказанных незаконных действий на общую сумму 50 тысяч рублей.
 
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ОСБ УМВД России по Кировской области.
 
Суд назначил наказание в виде 2,6 лет лишения свободы с лишение права занимать должность, связанную с осуществлением функции представителя власти, сроком на 3 года.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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