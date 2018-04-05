ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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МЧС предлагает киносеансы начинать с инструктажа по технике безопасности

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 95 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Глава МЧС России Владимир Пучков выступил с требованием проводить в кинотеатрах перед сеансами инструктаж по эвакуации и технике безопасности. Речь не о скучной лекции, а о видеоролике, в котором были бы указаны правила и пути эвакуации из зала. Готовы ли к таким нововведениям в Кирове?

Хорошо забытая практика показа социальных роликов в кинотеатрах страны, в ближайшее время будет возвращена. Точных требований к социальным роликам нет. В требовании главы МЧС сказано только то, что в них должна содержаться информация о порядке действий при задымлении и план эвакуации из здания. Теперь задача кинотеатров создать собственные видеоролики.

МЧС предлагает киносеансы начинать с инструктажа по технике безопасностиЯНА ДУЛЕНКОВА, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ОАО КИНОМАКС В Г. КИРОВЕ:
«Сейчас разрабатываются индивидуальные ролики для каждого кинозала. В каждом городе отдельно. И они будут обязательны для трансляции перед каждым сеансом фильма. Они будут максимально визуализированы, чтобы гости понимали, в каком зале они находятся, и в каком направлении им нужно двигаться во время какой-либо угрозы».

На создание такого ролика потребуется время. На данный момент создано типовое видео, которое будет оформлено в соответствии с планом эвакуации конкретного кинозала.

- В случае возникновения ЧС не поддавайтесь панике ...

Кинотеатр планирует начать показ готовых видеороликов уже в конце этого месяца. Сама по себе идея применения социального видео в нашем регионе не нова. Силами МЧС используются все возможные ресурсы для трансляции населению правил противопожарной безопасности.

МЧС предлагает киносеансы начинать с инструктажа по технике безопасностиАНАТОЛИЙ КОНЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:
«На экране Театральной площади размещались видеоролики. Размещались видеоролики на экранах в автобусах, общественного транспорта. С ноября прошлого года размещены бегущие строки на экранах умных остановок. Также оказывается содействие руководителями различных организаций по размещению аудиозаписей в местах массового пребывания граждан. Но на проведенной работе мы не останавливаемся, так как пожары у нас случаются каждый день».
 
Еще одним требованием руководства МЧС стала специальная подготовка персонала в местах массового скопления людей. Это значит, что каждый сотрудник должен пройти обучение и инструктаж от профессиональных спасателей и пожарных.


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