МЧС предлагает киносеансы начинать с инструктажа по технике безопасности

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Глава МЧС России Владимир Пучков выступил с требованием проводить в кинотеатрах перед сеансами инструктаж по эвакуации и технике безопасности. Речь не о скучной лекции, а о видеоролике, в котором были бы указаны правила и пути эвакуации из зала. Готовы ли к таким нововведениям в Кирове?Хорошо забытая практика показа социальных роликов в кинотеатрах страны, в ближайшее время будет возвращена. Точных требований к социальным роликам нет. В требовании главы МЧС сказано только то, что в них должна содержаться информация о порядке действий при задымлении и план эвакуации из здания. Теперь задача кинотеатров создать собственные видеоролики.На создание такого ролика потребуется время. На данный момент создано типовое видео, которое будет оформлено в соответствии с планом эвакуации конкретного кинозала.Кинотеатр планирует начать показ готовых видеороликов уже в конце этого месяца. Сама по себе идея применения социального видео в нашем регионе не нова. Силами МЧС используются все возможные ресурсы для трансляции населению правил противопожарной безопасности.Еще одним требованием руководства МЧС стала специальная подготовка персонала в местах массового скопления людей. Это значит, что каждый сотрудник должен пройти обучение и инструктаж от профессиональных спасателей и пожарных.