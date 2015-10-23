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Жительницу Кирово-Чепецкого района приговорили к условному сроку за кражу из квартиры своих знакомых.

Сегодня, 13:26 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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Преступление было совершено в ночь празднования нового 2017 года. В гости к жителям г. Кирова приехала несовершеннолетняя жительница Кирово-Чепецкого района.
 
Будучи на тот момент несовершеннолетней, девушка уже состояла на профилактических учетах в отделе ПДН и в других надзорных подразделениях. В новогоднюю ночь несовершеннолетняя вместе со всеми употребляла спиртные напитки.
 
После праздника часть гостей уехали, другие остались на ночлег. Девушка, пользуясь тем, что за ней никто не наблюдает, обнаружила в холодильнике ключи от соседней квартиры. При этом хозяйка квартиры спала, ее сестра с племянником, встречали Новый год в другое место.
 
Девушка решила воспользоваться ситуацией и проникла в чужую квартиру. Там она взяла все, что ей понравилось. В общей сложности соседи лишись вещей на сумму 8 700 рублей. Ключи от квартиры девушка выкинула в коридоре квартиры, где отмечала праздник, и на такси уехала к себе домой.
 
Кражу хозяйка квартиры обнаружила уже на следующий день. А осужденная распорядилась похищенными вещами по своему усмотрению: часть отдала своей маме. В украденной розовой шапочке ничего не подозревавшая мама сфотографировалась, и это фото девушка разместила в соцсетях.
 
Украденное имущество тут же опознала потерпевшая.
 
Было возбуждено уголовное дело, но подозреваемая девушка сумела скрыться от органов следствия. Но дело все-таки было направлено в суд в 2018 году.
 
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.
 
К этому времени девушка уже была беременной. Суд учел данное обстоятельство, а также то, что обвиняемая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, имеет хронические заболевания, страдает психическим расстройством, и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком.
 
по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова


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