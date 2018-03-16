За кражу конфет «Рафаэлло», бутылки водки и мужского набора "Бриз" кировчанина приговорили к 9 месяцам лишения свободы.
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