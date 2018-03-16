За кражу конфет «Рафаэлло», бутылки водки и мужского набора "Бриз" кировчанина приговорили к 9 месяцам лишения свободы.

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Кража была совершена 16.01.2018 года.

В магазин "Продуктовая лавка" на улице Ленина зашел мужчина. Пройдясь вдоль прилавков, он похитил и спрятал под верхней одеждой конфеты «Рафаэлло», бутылку водки и мужской набор «Бриз», общей стоимостью 409 руб. 02. коп.

Похитителю удалось беспрепятственно покинуть магазин. Украденным он распорядился по своему усмотрению.

Но вора удалось вычислить и задержать.

Суд учел, что мужчина уже трижды привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных хищений, и назначил наказание в виде реального срока лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова.