В Нововятске 18-летний студент похитил букет роз для девушки.
Инцидент произошел в магазине на улице Советской Нововятского района г. Кирова.
Молодой человек зашел в цветочный отдел и попросил продавца сделать букет из роз. Когда букет был готов, продавец положила цветы на прилавок и стала оформлять документы.
Молодой человек схватил букет и бросился бежать. Работники магазина вызвали полицию.
Полицейские проверили близлежащие торговые точки и выяснили, что дерзкий грабитель успел наведаться и туда. Но за покупки расплатился.
Вскоре молодого человека, похожего по приметам, на одной из улиц задержали сотрудники ППС. Подозреваемым оказался 18-летний студент, проживающий в Республике Коми. В Киров он приехал в гости к родственникам. В этот день он пошел на свидание к девушке и решил подарить ей красивый букет, денег на который у него не хватило.
Девушку полицейские нашли и похищенные розы у нее изъяли.
В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции №3 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России «Грабеж».
по информации УМВД по Кировской области
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