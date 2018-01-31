В Нововятске 18-летний студент похитил букет роз для девушки.

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Инцидент произошел в магазине на улице Советской Нововятского района г. Кирова.

Молодой человек зашел в цветочный отдел и попросил продавца сделать букет из роз. Когда букет был готов, продавец положила цветы на прилавок и стала оформлять документы.

Молодой человек схватил букет и бросился бежать. Работники магазина вызвали полицию.

Полицейские проверили близлежащие торговые точки и выяснили, что дерзкий грабитель успел наведаться и туда. Но за покупки расплатился.

Вскоре молодого человека, похожего по приметам, на одной из улиц задержали сотрудники ППС. Подозреваемым оказался 18-летний студент, проживающий в Республике Коми. В Киров он приехал в гости к родственникам. В этот день он пошел на свидание к девушке и решил подарить ей красивый букет, денег на который у него не хватило.

Девушку полицейские нашли и похищенные розы у нее изъяли.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции №3 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России «Грабеж».