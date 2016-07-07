В Лузе задержали мужчину, укравшего у пенсионера 250 тысяч рублей.

Поделиться новостью:

85-летний житель районного центра хранил свои сбережения в сумке за шкафом в спальне.

Вор сумел незаметно проникнуть в дом пенсионера и спрятался в спальне. Хозяин дома находился в другой комнате и незваного гостя не заметил.

Пропажу денег пенсионер обнаружил спустя день. К тому моменту вор успел купить автомобиль, сотовый телефон, одежду и часть денег потратил на алкоголь.

Когда полицейские задержали 44-летнего подозреваемого, он свободно разъезжал по г. Лузе на автомобиле, купленном на краденые деньги. От похищенной суммы у него осталось около 30 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Задержанный проверяется на причастность к совершению иных преступлений.

по информации УМВД по Кировской области