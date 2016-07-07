В Лузе задержали мужчину, укравшего у пенсионера 250 тысяч рублей.
85-летний житель районного центра хранил свои сбережения в сумке за шкафом в спальне.
Вор сумел незаметно проникнуть в дом пенсионера и спрятался в спальне. Хозяин дома находился в другой комнате и незваного гостя не заметил.
Пропажу денег пенсионер обнаружил спустя день. К тому моменту вор успел купить автомобиль, сотовый телефон, одежду и часть денег потратил на алкоголь.
Когда полицейские задержали 44-летнего подозреваемого, он свободно разъезжал по г. Лузе на автомобиле, купленном на краденые деньги. От похищенной суммы у него осталось около 30 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Задержанный проверяется на причастность к совершению иных преступлений.
по информации УМВД по Кировской области
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