МЧС продолжает проверки мест массового пребывания людей

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Сотрудники МЧС продолжают проверки мест массового пребывания людей. В пасахальные праздники особое внимание было обращено на храмы. Вместе с госпожнадзором в Серафимовском соборе побывала наша съемочная группа.Этот огнетушитель находится рядом с тем местом, где верующие зажигают свечи. Ирина Гуцуляк отлично знает, как с ним обращаться, как и многие другие сотрудники храма.Этот звук не на шутку напугал немногочисленных в этот час прихожан. Зато сотрудники пожнадзора убедились, что сигнализация исправна. В храме установлена автоматика. Тревожный сигнал подается, когда лучевые датчики уловят дым.В ходе инспекции сотрудники пожнадзора особое внимание уделили аварийным выходам. По словам сотрудников храма, во время пасхального богослужения двери будут открыты настежь. Инспекторы пожнадзора обратили внимание на бак со святой водой.Инспекторы в ходе проверки пообщались с работниками храма. Выяснили, знают ли те, где находится пожарный гидрант. Отметим, в преддверии пасхи госпожнадзор должен проинспектировать 24 храма.Добавим, сотрудники МЧС проверили уже большую часть храмов. Серьезных нарушений не выявлено.