МЧС продолжает проверки мест массового пребывания людей
- Значит, можно достать огнетушитель. Вот чека. Ее мы вытаскиваем...
Этот огнетушитель находится рядом с тем местом, где верующие зажигают свечи. Ирина Гуцуляк отлично знает, как с ним обращаться, как и многие другие сотрудники храма.
ИРИНА ГУЦУЛЯК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА СВЯТО-СЕРАФИМОВСКОГО СОБОРА:
«Все умеют пользоваться, потому что не раз проводились учения и инструктажи со всеми. Особенно с техслужащими храма и вообще со всеми сотрудниками. Таким образом мы можем погасить любой открытый огонь».
Этот звук не на шутку напугал немногочисленных в этот час прихожан. Зато сотрудники пожнадзора убедились, что сигнализация исправна. В храме установлена автоматика. Тревожный сигнал подается, когда лучевые датчики уловят дым.
- Вот на стене два датчика, лучевых.
В ходе инспекции сотрудники пожнадзора особое внимание уделили аварийным выходам. По словам сотрудников храма, во время пасхального богослужения двери будут открыты настежь. Инспекторы пожнадзора обратили внимание на бак со святой водой.
- Можно ли его нам будет отодвинуть с пути? Переставим его?
- Конечно.
Инспекторы в ходе проверки пообщались с работниками храма. Выяснили, знают ли те, где находится пожарный гидрант. Отметим, в преддверии пасхи госпожнадзор должен проинспектировать 24 храма.
АНАТОЛИЙ КОНЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ Г. КИРОВА:
«Проверили состояние путей эвакуации, исправность пожарной сигнализации. Состояние первичных средств пожаротушения. Посмотрели все эти моменты и считаем, что безопасность граждан обеспечена».
Добавим, сотрудники МЧС проверили уже большую часть храмов. Серьезных нарушений не выявлено.
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