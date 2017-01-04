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МЧС продолжает проверки мест массового пребывания людей

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 99 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сотрудники МЧС продолжают проверки мест массового пребывания людей. В пасахальные праздники особое внимание было обращено на храмы. Вместе с госпожнадзором в Серафимовском соборе побывала наша съемочная группа.

- Значит, можно достать огнетушитель. Вот чека. Ее мы вытаскиваем...

Этот огнетушитель находится рядом с тем местом, где верующие зажигают свечи. Ирина Гуцуляк отлично знает, как с ним обращаться, как и многие другие сотрудники храма.

МЧС продолжает проверки мест массового пребывания людейИРИНА ГУЦУЛЯК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА СВЯТО-СЕРАФИМОВСКОГО СОБОРА:
«Все умеют пользоваться, потому что не раз проводились учения и инструктажи со всеми. Особенно с техслужащими храма и вообще со всеми сотрудниками. Таким образом мы можем погасить любой открытый огонь».

Этот звук не на шутку напугал немногочисленных в этот час прихожан. Зато сотрудники пожнадзора убедились, что сигнализация исправна. В храме установлена автоматика. Тревожный сигнал подается, когда лучевые датчики уловят дым.

- Вот на стене два датчика, лучевых.

В ходе инспекции сотрудники пожнадзора особое внимание уделили аварийным выходам. По словам сотрудников храма, во время пасхального богослужения двери будут открыты настежь. Инспекторы пожнадзора обратили внимание на бак со святой водой.

- Можно ли его нам будет отодвинуть с пути? Переставим его?
- Конечно.

Инспекторы в ходе проверки пообщались с работниками храма. Выяснили, знают ли те, где находится пожарный гидрант. Отметим, в преддверии пасхи госпожнадзор должен проинспектировать 24 храма.

МЧС продолжает проверки мест массового пребывания людейАНАТОЛИЙ КОНЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ Г. КИРОВА:
«Проверили состояние путей эвакуации, исправность пожарной сигнализации. Состояние первичных средств пожаротушения. Посмотрели все эти моменты и считаем, что безопасность граждан обеспечена».

Добавим, сотрудники МЧС проверили уже большую часть храмов. Серьезных нарушений не выявлено.


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