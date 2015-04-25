Жительницу Кирово-Чепецка приговорили 1 году 6 месяцам ограничения свободы за хранение наркотиков.

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Зимой 2017 года в одном из магазинов Кирово-Чепецка при попытке вынести из торгового зала духи была задержана местная жительница, 1985 года рождения.

Девушку доставили в отдел полиции для составления административного протокола.

При личном досмотре, который проводила заместитель начальника Следственного отдела МО МВД России «Кирово-Чепецкий», выяснилось, что задержанная прятала в носке пакетик с синтетическим наркотиком.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств». В ходе проведения следственных действий были установлены обстоятельства совершенного преступления, собрана доказательная база.

Суд признал девушку виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначил наказание в виде одного года 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

по информации УМВД по Кировской области