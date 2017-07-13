В Кирове ограбили ломбард.

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Грабителя удалось задержать "по горячим следам".

Сигнал тревоги поступил на пульт вневедомственной охраны около восьми часов вечера. Работник ломбарда на улице Труда сообщил о том, что он просматривал записи с камеры наблюдения и увидел, как неизвестный мужчина похитил лазерный уровень.

Росгвардейцы установили приметы злоумышленника и передали информацию в отдел полиции и в сеть ломбардов. Супстя два часа на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из ломбарда по улице Воровского.

Прибывший экипаж Росгвардии задержал мужчину, который подходил по приметам. Выяснилось, что задержанный пришел сдавать в ломбард лазерный уровень, украденный из другого ломбарда.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.