В Лузском районе вор, не успев отметить одну кражу, совершил другую
Проезжая ночью по улице Космонавтов, он проник в гараж и похитил аккумуляторную батарею. Его владельца обратилась на следующий день в полицию с заявлением о краже. Свой ущерб она оценила в 3 тысячи рублей.
В отношении подозреваемого было возбуждено еще одно уголовное дело – по части 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Кстати, похищенный у жительницы Лальска аккумулятор подозреваемый тут же установил в свой автомобиль, где он и был обнаружен полицейскими.
Расследование уголовных дел продолжается. Продолжается и проверка подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений.
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