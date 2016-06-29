В Лузском районе вор, не успев отметить одну кражу, совершил другую

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В Лузе сотрудник уголовного розыска задержал подозреваемого в краже 44-летнего мужчину цыганской национальности. Полицейские выяснили, что после хищения у пенсионера 250 тысяч рублей злоумышленник купил себе подержанную автомашину, сотовый телефон, одежду и уехал в Лальск, где распивал спиртные напитки со знакомыми. Но, как оказалось, только на этом злоумышленник не остановился.Проезжая ночью по улице Космонавтов, он проник в гараж и похитил аккумуляторную батарею. Его владельца обратилась на следующий день в полицию с заявлением о краже. Свой ущерб она оценила в 3 тысячи рублей.В отношении подозреваемого было возбуждено еще одно уголовное дело – по части 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Кстати, похищенный у жительницы Лальска аккумулятор подозреваемый тут же установил в свой автомобиль, где он и был обнаружен полицейскими.Расследование уголовных дел продолжается. Продолжается и проверка подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений.