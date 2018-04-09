В Кирове проверили готовность системы оповещения о ЧС
СОФЬЯ СИМАКОВА, СТАРШИЙ СМЕНЫ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ:
«Помните? Был сход вагонов? У нас в Нововятске на школе акустическое устройство сработало. Люди уже знали, куда идти и где их ждут».
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях отлично проявила себя и в пик половодья 2016 года. Выносных акустических устройств на территории Кирова - 55 штук. Два раза в год их проверяют.
- Внимание, жители Кирова и гости, проводится плановая техническая проверка системы оповещения города Кирова.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности. Оно позволяет защитить жителей любого района города от негативных последствий какой-либо аварии или же природных катаклизмов.
ВЛАДИМИР РАДЧЕНКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КИРОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:
«Местная система оповещения позволяет оповещать 89 процентов населения, это 462 тысячи населения. Плюс 15 тысяч еще может оповещать локальная система. Она включается по указанию администрации города или по решению руководителя в случае аварии».
На местную систему оповещения выделен 21 миллион рублей. Она функционирует с 2008 года. И, надо сказать, что Кировская область - один из первых регионов России, где появилась система оповещения по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В планах в этом году переоборудовать выносные акустические устройства согласно современным веяниям.
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