В Кирове проверили готовность системы оповещения о ЧС

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Предупрежден - значит спасен. В Кирове сегодня проверили готовность системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. В свет последних событий в стране и в мире такие проверки становятся весьма актуальными.Система оповещения о чрезвычайных ситуациях отлично проявила себя и в пик половодья 2016 года. Выносных акустических устройств на территории Кирова - 55 штук. Два раза в год их проверяют.Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности. Оно позволяет защитить жителей любого района города от негативных последствий какой-либо аварии или же природных катаклизмов.На местную систему оповещения выделен 21 миллион рублей. Она функционирует с 2008 года. И, надо сказать, что Кировская область - один из первых регионов России, где появилась система оповещения по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В планах в этом году переоборудовать выносные акустические устройства согласно современным веяниям.