Кировчанка "подарила" дистанционным мошенникам 90 тысяч рублей.

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В полиции жительница областного центра, 1985 г.р., рассказала, что ей на телефон позвонил незнакомец и сообщил отличную новость: девушка стала победительницей некоего конкурса и выиграла приз.

Для перечисления денежного выигрыша ее попросили сообщить данные банковской карты.

Кировчанка доверчиво сделала все, что ее попросили. Но вместо «приза» лишилась всех денежных средств, имевшихся на карте.

Еще одной жертвой мошенников стала 30-летняя кировчанка, которая «купила» по интернету кроссовки. 14 марта женщина через сайт «Авито» связалась с продавцом спортивной обуви и договорилась о доставке покупки.

Девушка перевела на счет владельца почти 7,5 тысяч рублей. Посылку кирвочанка прождала месяц, но так и не дождалась. А «продавец» исчез.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется поиск причастных к преступлению.

по информации УМВД по Кировской области