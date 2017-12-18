В Слободском подростки нападали на ровесников и отбирали сотовые телефоны.

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Один из инцидентов произошел в марте текущего года.

В помещении частного медцентра молодой человек 2003 г.р. подошел к знакомому подростку и открыто похитил у него сотовый телефон. После мобильник он продал и потратил деньги на свои нужды.

Спустя несколько дней подозреваемый совершил аналогичное преступление - на этот раз в здании школы. Пострадавшим оказался ученик школы 2004 г.р.

В ходе расследования уголовного дела следователь СУ СКР по Кировской области выявил и иные преступные эпизоды открытого хищения чужого имущества, которые подозреваемый совершил вместе с другим подростком.

Сотовые телефоны молодые люди отбирали у учеников той же школы, где учились сами. При этом своих жертв они, как правило, избивали.

Оба подозреваемых характеризуются отрицательно. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности, состоит на учете в профилактических органах.

Следователь намерен ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области