Жителя Уржумского района приговорили к 2,4 годам колонии за угрозы фельдшеру скорой помощи.

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31-летний мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия).

27 октября 2017 года к сожительнице осужденного была вызвана «скорая помощь». Мужчина был пьян и недоволен тем, что его подругу хотят увезти в больницу.

Он схватил топор и стал угрожать им фельдшеру «скорой помощи». После чего нанес два удара топором по автомобилю скорой и разбил стекла.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при полном признании подсудимым своей вины.

Ранее виновный уже привлекался к уголовной ответственности, и суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области