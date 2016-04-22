В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов и участков межпоселковых дорог.
В частности, потоп случился в деревне Нижние Шуни.
Как пояснили в администрации Вятскополянского района, дома жителей деревни не пострадали. На место событий выезжала группа специалистов администрации и МЧС.
По словам главы Вятскополянского района Игоря Трифонова, подтопление было вызвано резким повышением температуры воздуха. И это был разовый подъем воды.
Игорь Трифонов также пояснил, что на размытых участках дороги сегодня работали дорожные службы. Последствия подтопления устранены.
Все ведомства и экстренные службы района предупреждены о возможном повторении ситуации и находятся в режиме готовности быстро реагировать на очередное подтопление.
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