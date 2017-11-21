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Приставы отправились в рейд по должникам

Вчера, 20:42 | Просмотров: 115 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Газовщики и судебные приставы провели очередной совместный рейд по отключению газа в квартирах злостных неплательщиков. Работа осложняется тем, что такие должники, как правило, ведут асоциальный образ жизни. Деньги вместо коммунальных платежей уходят на веселое времяпровождение.

Совместный рейд судебных приставов и представителей газовой компании это яркий пример того, чем на самом деле рискуют неплательщики налогов. Игнорируя продолжительное время квитанции об оплате, можно легко оказаться в черном списке.

Приставы отправились в рейд по должникамАНДРЕЙ РУСАКОВ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ №1 ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Будут проверены более десяти адресов должников, у которых имеется задолженность за несколько периодов в сумме от 4х до 10ти тысяч рублей. Если должником не будут предоставлены квитанции об оплате задолженности, мы будем проверять имущественное положение и накладывать арест на имущество, если таковое имеется».

Ценное имущество у неплательщиков найти сложно. Именно так, чаще всего, выглядят их квартиры. Пустая алкогольная тара, грязь, разбросанные вещи и стойкий запах сигаретного дыма. Хозяева не только не оплачивают квитанции, но и нарушают правила противопожарной безопасности - курят прямо в постели. По всей видимости участники рейда этим утром помешали очередному торжеству.

- Вставайте, давайте, расписывайтесь.

Оплаченных квитанций за газ, хозяйка квартиры предоставить не смогла. Ценных вещей, которые приставы могут изъять в счет оплаты долгов, в доме также не обнаружилось. Поэтому результатом стала только пломбировка газового переключателя.

С собой нужно справку из ЖКО, свидетельство на собственность, паспорт и деньги, оплачиваем задолженность, заключаем договор на техобслуживание и на поставку газа. Мы вам обратно восстанавливаем газ. Все понятно?

Теперь соседи могут не бояться пожара, а ресурсоснабжающая компания перестанет нести убытки, по крайней мере, по этой квартире. Но такая удача участникам рейда сопутствует не всегда. В основном двери жильцы не открывают, поэтому приходиться наводить справки у соседей.

- Судебные приставы, не подскажете в соседней квартире Аникина - Ой да надоели вы мне уже все. Она ни кому не открывает, все ко мне идут.

Подобная реакция не оправдана, уверены участники рейда. Ведь, каждая неоткрытая дверь это прямая угроза безопасности, прежде всего, соседей. Чаще всего плиты в подобных квартирах эксплуатируют ненадлежащим образом, а сотрудники газовой службы не могут устранить нарушения.

Приставы отправились в рейд по должникамДЕНИС ЗУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ:
«Сегодня мы посещаем квартиры, которые, к сожалению, являются самыми злостными нашими неплательщиками. Кроме наличия задолженности такие квартиры опасны тем, что не известно состояние газопотребляющего оборудования, то есть годами в квартиры не могут помочь газовики и провести качественное техническое обслуживание».

Дебиторская задолженность населения перед ресурсоснабжающей компанией только за последний год увеличилась на полтора миллиона рублей. А рейды по отключению газа теперь проводятся 3 раза в неделю.


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