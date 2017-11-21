Приставы отправились в рейд по должникам

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Газовщики и судебные приставы провели очередной совместный рейд по отключению газа в квартирах злостных неплательщиков. Работа осложняется тем, что такие должники, как правило, ведут асоциальный образ жизни. Деньги вместо коммунальных платежей уходят на веселое времяпровождение.Совместный рейд судебных приставов и представителей газовой компании это яркий пример того, чем на самом деле рискуют неплательщики налогов. Игнорируя продолжительное время квитанции об оплате, можно легко оказаться в черном списке.Ценное имущество у неплательщиков найти сложно. Именно так, чаще всего, выглядят их квартиры. Пустая алкогольная тара, грязь, разбросанные вещи и стойкий запах сигаретного дыма. Хозяева не только не оплачивают квитанции, но и нарушают правила противопожарной безопасности - курят прямо в постели. По всей видимости участники рейда этим утром помешали очередному торжеству.Оплаченных квитанций за газ, хозяйка квартиры предоставить не смогла. Ценных вещей, которые приставы могут изъять в счет оплаты долгов, в доме также не обнаружилось. Поэтому результатом стала только пломбировка газового переключателя.С собой нужно справку из ЖКО, свидетельство на собственность, паспорт и деньги, оплачиваем задолженность, заключаем договор на техобслуживание и на поставку газа. Мы вам обратно восстанавливаем газ. Все понятно?Теперь соседи могут не бояться пожара, а ресурсоснабжающая компания перестанет нести убытки, по крайней мере, по этой квартире. Но такая удача участникам рейда сопутствует не всегда. В основном двери жильцы не открывают, поэтому приходиться наводить справки у соседей.Подобная реакция не оправдана, уверены участники рейда. Ведь, каждая неоткрытая дверь это прямая угроза безопасности, прежде всего, соседей. Чаще всего плиты в подобных квартирах эксплуатируют ненадлежащим образом, а сотрудники газовой службы не могут устранить нарушения.Дебиторская задолженность населения перед ресурсоснабжающей компанией только за последний год увеличилась на полтора миллиона рублей. А рейды по отключению газа теперь проводятся 3 раза в неделю.