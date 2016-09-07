В Кирове найдены вандалы, которые разгромили два подъезда.
Напомним трое молодых людей устроили настоящий погром в двух подъездах. Все их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.
В результате после атаки подозреваемых оказались разбиты выключатели, светильники, потолочная плитка, информационные стенды у подъездов, датчик дыма и многие другое.
В одном подъезде разрушения в разной степени жильцы обнаружили почти на всех этажах. Во втором подъезде пострадали крыльцо и только четыре этажа.
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