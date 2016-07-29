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В Котельниче введен карантин по бешенству.

Сегодня, 15:23 | Просмотров: 296 | Версия для печати
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Соответствующий указ подписал губернатор Кировской области. Ограничения будут действовать на протяжении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных вирусом.
 
На время карантина на обозначенной территории запрещено проводить выставки собак и кошек, вывод и натаскивание собак, торговлю домашними животными, вывозить собак и кошек.

Кроме того нельзя ловить диких животных на территории города Котельнич, поселка Ленинская Искра, деревень Банниковы, Биртяевы, Бородины, Кирпиковы, Лагуновы, Левичи, Наймушины, Овчинята, Ситниковы, Спудняки, Токаевы, Тугуны, Фомичи, Чащины, Шабалины муниципального образования Биртяевское сельское поселение, деревень Богомоловы, Лелековы муниципального образования Котельничское сельское поселение, поселка Восток, деревень Зайцевы и Косолаповы.



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