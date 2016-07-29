В Котельниче введен карантин по бешенству.
Кроме того нельзя ловить диких животных на территории города Котельнич, поселка Ленинская Искра, деревень Банниковы, Биртяевы, Бородины, Кирпиковы, Лагуновы, Левичи, Наймушины, Овчинята, Ситниковы, Спудняки, Токаевы, Тугуны, Фомичи, Чащины, Шабалины муниципального образования Биртяевское сельское поселение, деревень Богомоловы, Лелековы муниципального образования Котельничское сельское поселение, поселка Восток, деревень Зайцевы и Косолаповы.
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