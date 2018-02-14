В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.
5 ноября 2017 года в одной из квартир многоэтажного дома на улице Московской было обнаружено тело девушки 1994 г.р.
Квартиру она снимала на время учебы в кировской медакадемии. Друзья девушки забеспокоились, когда она перестала выходить на связь и вызвали хозяйку квартиры, которая и обнаружила труп.
Было выдвинуто несколько версий произошедшего, все они скрупулезно прорабатывались. Сотрудники полиции проводили поквартирный обход, опрашивали однокурсников студентки, ее друзей и близких.
В местных масс-медиа появился фоторобот предполагаемого убийцы.
Но итог расследования шокировал многих.
Все это время вероятный убийца находился рядом. В качестве подозреваемой была задержана соседка убитой девушки, кировчанка 1988 г.р.
По ее словам, потерпевшая в тот день слушала слишком громкую музыку и на просьбу убавить звук никак не отреагировала. Тогда девушка разозлилась, взяла нож и вновь поднялась к квартире потерпевшей, выключив свет на электрическом щитке. Когда погибшая открыла дверь, между девушками началась борьба, в ходе которой подозреваемая нанесла ей удары ножом в шею. После этого она закрыла дверь и покинула место происшествия.
Испугавшись своего поступка, девушка не рассказывала никому о случившемся. В ходе поквартирного обхода она всячески отрицала свою осведомлённость о совершенном преступлении.
В настоящее время девушка задержана. Следователь уже предъявил ей первоначальное обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
по информации УМВД и СУ СКР по Кировской области
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