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В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

Сегодня, 20:07 | Просмотров: 178 | Версия для печати
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12 апреля в соцсетях появилось видео, как двое молодых людей нападают на пожилого человека.
 
Один из них брызнул ему в лицо из газового баллончика и ударил кулаком в живот. Второй нанес удар ногой в голову. Избитый оказался человеком с инвалидностью второй группы.
 
Судя по комментариям в соцсетях третьей участницы инцидента, нападение было спровоцировано личной неприязнью. Видео выложили в интернет сами нападавшие.
 
Ролик вызвал большой общественный резонанс и многих просто поверг в шок. В соцсетях тут же обнародовали имена и адреса молодых людей. Появилась даже информация, что инициативная группа жителей в попытке достать обидчиков инвалида дежурит у домов подозреваемых.
 
В полиции подтвердили факт нападения и провели проверку.
 
Сергей Баранцев, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области:
"Были установлены личности всех подростков. Это три человека. Двое из Кирово-Чепецка и совершеннолетний молодой человек 18 лет из Кирова. Все они доставлены в отделение полиции, в присутствии их законных представителей с них взяты объяснительные. Сотрудники полиции смогли установить потерпевшего. Им оказался мужчина старше 50 лет. Он проживает в Кирово-Чепецке. С него тоже взята объяснительная".
 
Сегодня все материалы дела были направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. В СКР возбудили уголовное дело.
 
Елена Феник, старший помощник руководителя СУ СК России по Кировской области
"Следственные органы располагают информацией о возможном совершении иных преступных эпизодов молодыми людьми. Данная информация будет в кратчайшие сроки обработана, проведен комплекс необходимых следственных действий. Расследование продолжается".


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