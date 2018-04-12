В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.
"Были установлены личности всех подростков. Это три человека. Двое из Кирово-Чепецка и совершеннолетний молодой человек 18 лет из Кирова. Все они доставлены в отделение полиции, в присутствии их законных представителей с них взяты объяснительные. Сотрудники полиции смогли установить потерпевшего. Им оказался мужчина старше 50 лет. Он проживает в Кирово-Чепецке. С него тоже взята объяснительная".
Елена Феник, старший помощник руководителя СУ СК России по Кировской области
"Следственные органы располагают информацией о возможном совершении иных преступных эпизодов молодыми людьми. Данная информация будет в кратчайшие сроки обработана, проведен комплекс необходимых следственных действий. Расследование продолжается".
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