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Новости / Происшествия

По факту смертельного ДТП в Нововятском районе проводится проверка.

Сегодня, 17:26 | Просмотров: 173 | Версия для печати
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Авария произошла в 14 часов 13 апреля 2018 года в Нововятском районе г. Кирова.
 
На улице Советской у дома № 68 пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
 
По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» двигался в сторону центра Кирова со стороны  Кирово-Чепецка и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
 
По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
 
Добавим, что полгода назад на том же переходе машина сбила ребенка.
 
фото vk.com/kirovdps


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