По факту смертельного ДТП в Нововятском районе проводится проверка.
Авария произошла в 14 часов 13 апреля 2018 года в Нововятском районе г. Кирова.
На улице Советской у дома № 68 пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» двигался в сторону центра Кирова со стороны Кирово-Чепецка и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
Добавим, что полгода назад на том же переходе машина сбила ребенка.
фото vk.com/kirovdps
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