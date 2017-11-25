По факту смертельного ДТП в Нововятском районе проводится проверка.

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Авария произошла в 14 часов 13 апреля 2018 года в Нововятском районе г. Кирова.

На улице Советской у дома № 68 пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» двигался в сторону центра Кирова со стороны Кирово-Чепецка и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

Добавим, что полгода назад на том же переходе машина сбила ребенка.

фото vk.com/kirovdps