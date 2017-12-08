Объявлен в федеральный розыск второй подозреваемый в деле о крупном мошенничестве.

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Следственными органами СКР по Кировской области продолжается расследование уголовных дел по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

В 2015 году один из фигурантов дела, бывший депутат областного Заксобрания Владислав Гукасов вместе со своим подельником вывели имущество из Общества по цене ниже рыночной, обманув непосредственного учредителя Общества – родственницу Гукасова.

Также продолжается расследование уголовного дела по факту совершения подозреваемым кражи в особо крупном размере – автомобиля стоимостью более двух миллионов рублей, и по факту манипуляций с незаконным получением арендных платежей.

Подозреваемый Гукасов Владислав находится в федеральном розыске, и следствие располагает данными о возможном нахождении его за пределами РФ.

Подельник подозреваемого Виталий Бочкарев по повесткам следователя не является, место нахождения его неизвестно, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск.

Разыскивается:

Бочкарев Виталий 1988 г.р., уроженец г. Кирово-Чепецк Кировской области.

Всем кому известно место нахождения подозреваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (8333) 485 – 123 либо 102.

по информации СУ СКР по Кировской области