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Объявлен в федеральный розыск второй подозреваемый в деле о крупном мошенничестве.

Сегодня, 17:32 | Просмотров: 150 | Версия для печати
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Следственными органами СКР по Кировской области продолжается расследование уголовных дел по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
 
В 2015 году один из фигурантов дела, бывший депутат областного Заксобрания Владислав Гукасов вместе со своим подельником вывели имущество из Общества по цене ниже рыночной, обманув непосредственного учредителя Общества – родственницу Гукасова.
 
Также продолжается расследование уголовного дела по факту совершения подозреваемым кражи в особо крупном размере – автомобиля стоимостью более двух миллионов рублей, и по факту манипуляций с незаконным получением арендных платежей.
 
Подозреваемый Гукасов Владислав находится в федеральном розыске, и следствие располагает данными о возможном нахождении его за пределами РФ.
 
Подельник подозреваемого Виталий Бочкарев по повесткам следователя не является, место нахождения его неизвестно, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск.
 
Разыскивается:
Бочкарев Виталий 1988 г.р., уроженец г. Кирово-Чепецк Кировской области.
 
Всем кому известно место нахождения подозреваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (8333) 485 – 123 либо 102.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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