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В Оричах отец – фанат ЦСКА ударил ножом сына – фаната Спартака.

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Суд признал виновным 54-летнего мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
 
23 ноября 2017 года оба смотрели трансляцию футбольного матча. Что была за игра не сообщается. Оба весьма серьезно были увлечены игрой в ходе которой между главой семейства - болельщиком футбольного клуба ЦСКА и его сыном - фанатом ФК «Спартак» - произошёл конфликт. В ходе ссоры отец взял нож и нанёс сыну удар в грудь. Молодого человека увезли в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Теперь мужчина проведёт 4 года в колонии общего режима. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.
 
По информации прокуратуры Кировской области.


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