В Оричах отец – фанат ЦСКА ударил ножом сына – фаната Спартака.
Суд признал виновным 54-летнего мужчину в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «з» ч. 2 ст. 111
УК РФ).
23 ноября 2017 года оба смотрели
трансляцию футбольного матча. Что была за игра не сообщается. Оба весьма серьезно были увлечены игрой в ходе которой между главой семейства - болельщиком футбольного клуба ЦСКА и
его сыном - фанатом ФК «Спартак» - произошёл конфликт. В ходе ссоры
отец взял нож и нанёс сыну удар в грудь. Молодого человека увезли в
больницу, где оказали медицинскую помощь.
Теперь мужчина проведёт 4 года в колонии общего режима. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.
По информации прокуратуры Кировской области.
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