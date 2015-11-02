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«Старая вывеска от магазина "Привет" радушно встречает всех приезжающих. В этом доме создан приют для бездомных людей. Они тут живут, работают, строят - на словах звучит довольно легко. Однако на деле каждый житель общины прошел через страшную ломку, совершив личный подвиг».

«Здесь люди могут находиться до года. Но в планах Юрия Кислухина их забрать в ближайшее время, чтобы развиваться. Это беда их не сломила, у них есть дальнейшие планы по жизнеустройству».

Вспыхнула, как спичка. Община в поселке Пунгино, где жили люди, особенно нуждающиеся в крыше над головой, сгорела. Как это произошло? И что теперь будет с погорельцами?Так выглядела община три года назад. За это время десятки людей без определенного места жительства строили себе жилье. У каждого появилась своя комната, а со временем - даже прописка. Но в одну ночь их спокойная новая жизнь вспыхнула.Возможной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи. Пострадавшх нет, а вот спасти строения и имущество не удалось.Без жилья, одежды и средств к существованию остались 14 человек. Одиннадцать - разместили на одной из туристических баз Кирова, трое нашли приют в Центре помощи БОМЖам.Руководители общины объявили сбор средств, вещей и стройматериалов для пострадавших. Вещи, продукты можно принести в Центр социального обслуживания на Карла Маркса, 20, либо в Центр помощи БОМЖам на Сплавной, 29.