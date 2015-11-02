Вспыхнула, как спичка. Община в поселке Пунгино, где жили люди, особенно нуждающиеся в крыше над головой, сгорела. Как это произошло? И что теперь будет с погорельцами?
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Старая вывеска от магазина "Привет" радушно встречает всех приезжающих. В этом доме создан приют для бездомных людей. Они тут живут, работают, строят - на словах звучит довольно легко. Однако на деле каждый житель общины прошел через страшную ломку, совершив личный подвиг».
Так выглядела община три года назад. За это время десятки людей без определенного места жительства строили себе жилье. У каждого появилась своя комната, а со временем - даже прописка. Но в одну ночь их спокойная новая жизнь вспыхнула.
- Все, что осталось от общины в Пунгино.
Возможной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи. Пострадавшх нет, а вот спасти строения и имущество не удалось.
ЮРИЙ КИСЛУХИН, ОСНОВАТЕЛЬ ОБЩИНЫ:
«Дым пошел быстро в дом. Люди в полпятого утра спали. Самый сон. Дом был у нас из сухого дерева, и вспышка произошла мгновенно. Сгорели все запасы: 500 банок тушенки, 300 кг мяса. Сгорело все».
Без жилья, одежды и средств к существованию остались 14 человек. Одиннадцать - разместили на одной из туристических баз Кирова, трое нашли приют в Центре помощи БОМЖам.
ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА БОМЖ Г. КИРОВА:
«Здесь люди могут находиться до года. Но в планах Юрия Кислухина их забрать в ближайшее время, чтобы развиваться. Это беда их не сломила, у них есть дальнейшие планы по жизнеустройству».
Руководители общины объявили сбор средств, вещей и стройматериалов для пострадавших. Вещи, продукты можно принести в Центр социального обслуживания на Карла Маркса, 20, либо в Центр помощи БОМЖам на Сплавной, 29.
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