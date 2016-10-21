В Кирове разыскивают похитительницу чужой сумки
Приметы разыскиваемой:
На вид: 25-35 лет, волосы темные до плеч, забраны в хвост.
Была одета в синий пуховик с капюшоном и джинсы.
Глаза скрыты солнцезащитными очками в белой оправе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Всех, кто опознал женщину, просят позвонить в полицию по телефонам: 777-605 или 02.
Героине полиция предлагает явкой с повинной облегчить свою участь.
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05.04.2018