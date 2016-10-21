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Новости / Происшествия

В Кирове разыскивают похитительницу чужой сумки

Вчера, 10:50 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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Отделом полиции № 2 УМВД России по г. Кирову разыскивается женщина, которая 9 апреля в 14 часов 19 минут в магазине на ул. Милицейской, 40 похитила белую дамскую сумку у посетительницы.

В сумке находился черный кошелек с двумя тысячами рублей, сотовый телефон, сенсорный моноблок, наушники и зарядное устройство. Свой ущерб потерпевшая оценила в 7 тыс. 100 рублей.
 
В Кирове разыскивают похитительницу чужой сумки 
 

Приметы разыскиваемой:

На вид: 25-35 лет, волосы темные до плеч, забраны в хвост.
Была одета в синий пуховик с капюшоном и джинсы.
Глаза скрыты солнцезащитными очками в белой оправе.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Всех, кто опознал женщину, просят позвонить в полицию по телефонам: 777-605 или 02.

Героине полиция предлагает явкой с повинной облегчить свою участь.


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