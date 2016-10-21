В Кирове разыскивают похитительницу чужой сумки 

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В сумке находился черный кошелек с двумя тысячами рублей, сотовый телефон, сенсорный моноблок, наушники и зарядное устройство. Свой ущерб потерпевшая оценила в 7 тыс. 100 рублей.

Отделом полиции № 2 УМВД России по г. Кирову разыскивается женщина, которая 9 апреля в 14 часов 19 минут в магазине на ул. Милицейской, 40 похитила белую дамскую сумку у посетительницы.Приметы разыскиваемой:На вид: 25-35 лет, волосы темные до плеч, забраны в хвост.Была одета в синий пуховик с капюшоном и джинсы.Глаза скрыты солнцезащитными очками в белой оправе.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».Всех, кто опознал женщину, просят позвонить в полицию по телефонам: 777-605 или 02.Героине полиция предлагает явкой с повинной облегчить свою участь.