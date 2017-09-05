Кировский сотрудник транспортной полиции получил госнаграду
Служба для Ивана Коковихина началась пять лет назад, и он проявил себя грамотным, добросовестным сотрудником, готовым всегда прийти на помощь и преданным избранной профессии.
В августе 2017 года сотрудник транспортной полиции, возвращаясь со службы, увидел пожар в частном доме в деревне Дресвяново Кирово-Чепецкого района. Полицейский сразу остановил машину. Выяснилось, что в горящем доме находится человек. Не теряя времени и рискуя жизнью, Иван вытащил хозяйку дома из огня, получив при этом ожоги. Сам Иван Коковихин не расценивает свой поступок подвигом, и считает, что в таких ситуациях нельзя оставаться равнодушным и проходить мимо, когда возможно, от тебя зависит чья-то жизнь.
Фото и информация Кировского ЛО МВД России на транспорте
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